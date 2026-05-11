ZAPARINQUI AVANZA CON TAREAS DE LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO EN INSTITUCIONES Y ESPACIOS COMUNITARIOS

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Delegación Municipal de Zaparinqui, continúa llevando adelante tareas de mejoramiento y mantenimiento en distintos espacios comunitarios.

🧹 En esta oportunidad, las cuadrillas realizaron trabajos de limpieza y desmalezado en las escuelas de Campo Florido y La Esperanza.

⛪🏥 Del mismo modo, las intervenciones también se extienden a predios de instituciones religiosas, el centro de salud y el cementerio local, con el objetivo de mantener estos espacios en óptimas condiciones para toda la comunidad.

🤝 Con el compromiso de acompañar y colaborar con las instituciones, la delegada municipal Mariana López supervisa y acompaña las tareas que realizan las cuadrillas, buscando garantizar patios y alrededores limpios y seguros para docentes, alumnos y vecinos.

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