RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

Incautaron un celular.

Efectivos de la Comisaría Octava Metropolitana detuvieron este lunes a un hombre de 37 años en el marco de una causa por supuesto abuso sexual con acceso carnal, iniciada tras la denuncia de una joven de 27 años.

La investigación comenzó el pasado 9 de mayo, luego de que la denunciante manifestara que semanas atrás había sido contactada mediante la red social Instagram por un hombre propietario de una estética ubicada sobre calle Güemes al 1500 aproximadamente, de Resistencia, quien le habría ofrecido un puesto de trabajo como masajista. Según la denuncia, la mujer acudió al lugar tras la propuesta laboral y allí el sujeto abuso de ella.

Ante la denuncia radicada, el fiscal en turno, doctor Víctor Reccio, dispuso la individualización y aprehensión del acusado.

En ese contexto, personal del Servicio Externo de la Comisaría Octava logró este lunes la conducción del acusado, domiciliado en Villa Río Negro. Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

Posteriormente, la Fiscalía ordenó la notificación de su aprehensión del hombre en la causa por “Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal”.

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