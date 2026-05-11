MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA: DÓNDE SERÁN LOS CORTES EN EL CENTRO PORTEÑO
Por la movilización convocada para este 12 de mayo, que se espera que sea masiva, habrá desvíos de colectivos y posibles alteraciones en la Línea A de subte.
Este martes 12 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires volverá a ser escenario de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades académicas para reclamar por el financiamiento de las casas de estudio nacionales, lo que generará cortes y complicaciones de tránsito en distintos puntos del centro porteño.
La movilización tendrá como epicentro el recorrido entre el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo, por lo que se esperan cortes totales y restricciones vehiculares en varias de las principales avenidas del centro porteño. Las autoridades anticipan que las mayores complicaciones comenzarán a registrarse desde el mediodía y se extenderán hasta entrada la noche, con el horario más crítico previsto entre las 14 y las 20, en coincidencia con el horario de regreso laboral.
Las primeras concentraciones comenzarán en distintos puntos de la Ciudad y confluirán hacia la Avenida de Mayo, donde se desarrollará la movilización principal. En ese contexto, se prevén interrupciones totales del tránsito en avenidas clave como Rivadavia, Callao, Entre Ríos y Avenida de Mayo, además de cortes parciales y desvíos en calles aledañas.
Entre los puntos más afectados figuran las inmediaciones del Congreso, Plaza Houssay y varias intersecciones estratégicas del microcentro porteño. También se espera una importante presencia de columnas provenientes de distintas facultades y universidades nacionales, incluida la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que marcharán hacia el acto central.
El transporte público también sufrirá modificaciones durante la jornada. Varias líneas de colectivos deberán alterar sus recorridos habituales debido a los cortes sobre las avenidas Rivadavia y Callao, mientras que la Línea A de subte podría registrar interrupciones o cierres preventivos en estaciones céntricas como Congreso y Sáenz Peña, dependiendo del desarrollo de la movilización.
Desde el Gobierno porteño recomendaron evitar la circulación por el centro durante la tarde y optar por rutas alternativas. Entre las vías sugeridas aparecen la Avenida 9 de Julio y Paseo Colón, aunque ambas podrían presentar una fuerte sobrecarga vehicular debido al desvío masivo de automóviles y transporte público.
Además, se espera un incremento en las demoras para quienes ingresen desde el conurbano bonaerense hacia la Capital Federal, especialmente en los accesos al centro y en las zonas cercanas a estaciones ferroviarias y nodos de combinación de transporte.
La desconcentración de la marcha comenzaría alrededor de las 19, aunque la normalización total del tránsito dependerá de la velocidad con la que se liberen los distintos cortes y de la cantidad de manifestantes presentes en la movilización.