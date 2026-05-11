LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ANALIZÓ LA PRELISTA DE LIONEL SCALONI Y ELIGIÓ A LOS 26 PARA EL MUNDIAL 2026
La Inteligencia Artificial analizó la prelista de Lionel Scaloni y determinó quiénes serán los veintiséis futbolistas de la Selección para el Mundial.
En la cuenta regresiva para el certamen más esperado del planeta, la Selección Argentina se prepara bajo la lupa tecnológica. La Inteligencia Artificial procesó detalladamente el rendimiento de los jugadores preseleccionados por el entrenador Lionel Scaloni para determinar los veintiséis nombres definitivos que buscarán retener la corona mundialista.
Los elegidos por la Inteligencia Artificial para la Selección
Luego de procesar los datos de los 55 futbolistas que integran la nómina preliminar, el sistema tecnológico redujo el listado a los 26 representantes que viajarán a defender el título a Estados Unidos, México y Canadá:
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Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.
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Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.
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Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Thiago Almada.
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Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Valentín Barco.
Esta rigurosa selección tecnológica destaca por mantener la firme base de jugadores campeones en Qatar, sumando la innegable proyección de jóvenes talentos como Matías Soulé y Valentín Barco, quienes han ganado muchísimo terreno recientemente en el fútbol europeo. Por su parte, la presencia de referentes históricos como el arquero Emiliano «Dibu» Martínez y el capitán Lionel Messi sigue siendo el eje central indiscutido de un equipo que aspira a lograr el ansiado bicampeonato.