TRES ISLETAS  SECUESTRARON OCHO VACUNOS CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MARCAS Y SEÑALES

En un procedimiento vinculado a una investigación por abigeato, la Policía Rural secuestró ocho vacunos con inconsistencias en su identificación en un campo de Pampa Once.

El procedimiento se llevó adelante este lunes por la tarde, conforme a una orden judicial emitida por la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín. La comisión policial inspeccionó un campo de aproximadamente 100 hectáreas de monte espeso, donde realizaron el arreo y revisión de nueve animales bovinos de distintas categorías y pelajes.

Durante la inspección, el médico veterinario policial determinó que ocho de los vacunos presentaban irregularidades en las marcas y señales, las cuales no coincidían con la documentación exhibida por el propietario del predio. Ante esta situación, los animales fueron secuestrados preventivamente con fines investigativos.

Por otra parte, mientras se desarrollaba la medida judicial, un joven de 27 años se presentó en el lugar a bordo de una motocicleta y, adoptó una actitud agresiva contra el personal policial y judicial presente.

Finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría de Tres Isletas, donde quedó alojado en una causa por supuesto atentado y resistencia contra la autoridad. Además, se procedió al secuestro del rodado en el que circulaba.

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