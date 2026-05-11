INSTALACIÓN DE CÁMARAS FORTALECE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO AL BARRIO SAN PEDRO PESCADOR

La Policía de la Provincia del Chaco, a través de la Sección Sistemas de Seguridad (Vigía), dependiente del Departamento Tecnologías de la Información y la Comunicación, llevó adelante trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de nuevas cámaras de videovigilancia en el acceso al Barrio San Pedro Pescador.

Las tareas incluyeron la colocación, configuración y vinculación de los dispositivos de monitoreo, permitiendo que las imágenes sean visualizadas desde la Base de Patrulla Vial y Puestos Camineros, incorporándose así al sistema de vigilancia ya existente en otros puntos estratégicos de control.

Esta nueva instalación representa un importante fortalecimiento tecnológico en materia de seguridad vial y prevención, permitiendo mejorar el monitoreo de accesos, optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y reforzar las tareas preventivas desarrolladas por el personal policial.

Asimismo, para la realización de los trabajos se contó con la valiosa colaboración del Departamento Bomberos, que facilitó un camión elevador, permitiendo que el personal técnico realizara las tareas de instalación de manera rápida y segura.

Desde el Departamento Tecnologías de la Información y la Comunicación se continúa trabajando en la ampliación y mantenimiento de los sistemas tecnológicos aplicados a la seguridad pública en toda la provincia.

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