LOCALIZARON A UNA PACIENTE QUE SE HABÍA RETIRADO SIN ALTA MÉDICA

En una rápida intervención de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria, lograron localizar y reintegrar al sistema de salud a una mujer de 33 años.

El hecho

La alerta se activó este lunes al mediodía, tras la denuncia realizada por personal del sector de Obstetricia del nosocomio. La paciente se encontraba internada desde el pasado sábado en la “Pastilla 1”, luego de haber dado a luz a su hijo, y se retiró del hospital sin contar con el alta médica ni firmar el alta voluntaria.

Protocolo de emergencia

Debido a la vulnerabilidad de la situación y teniendo en cuenta que su hijo recién nacido permanece internado en el sector de Neonatología, se dio inmediata intervención a LA Línea 137, Programa de Asistencia a Víctimas de Violencia y la Línea 102, dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Localización y asistencia

De manera simultánea, los efectivos iniciaron recorridas y patrullajes por las inmediaciones, logrando localizar a la mujer durante la tarde sobre avenida 9 de Julio. Posteriormente, fue trasladada nuevamente al Hospital Perrando, donde quedó internada para continuar con su recuperación y recibir la asistencia integral correspondiente.

Relacionado