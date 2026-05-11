Quiénes son los jóvenes futbolistas que pueden explotar en el Mundial 2026

También pisa fuerte Yan Diomande, delantero de Costa de Marfil, que tras su paso por el Leganés dio el salto al RB Leipzig, donde sumó goles y asistencias que le valieron su primera convocatoria con la selección mayor y lo posicionaron cómo uno de los mejores de su continente.

Brasil, como es habitual, presenta a una de sus joyas más prometedoras: Estêvão. El extremo de 18 años, actualmente en el Chelsea, ya suma participación directa en seis goles en 24 partidos y viene de convertir cuatro tantos en sus últimas convocatorias con la Verdeamarela. Si bien ahora se encuentra lesionado, en la canaria siguen de cerca su evolución y todo parece indicar que llegará de la mejor manera a la competencia.

Otro nombre a seguir en la competencia que se avecina es el alemán Lennart Karl, de 17 años, quien irrumpió en el Bayern Múnich y demostró su capacidad ofensiva, tanto como mediocampista como por la banda derecha.

Talento argentino y figuras a seguir

En clave argentina, Franco Mastantuono aparece como una de las grandes apuestas. El joven de 18 años logró hacerse un lugar en el Real Madrid y ya suma experiencia con la Selección, con la que debutó en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Si bien en el último tiempo parece haber perdido un poco de consideración, sigue luchando para estar en la próxima Copa del Mundo cuándo la Albiceleste defienda el título.

México, uno de los anfitriones, deposita su ilusión en Gilberto Mora. El mediocampista sorprendió al debutar a los 15 años y se convirtió en el jugador más joven en ganar un torneo internacional con la selección mayor tras la consagración en la Copa Oro. Con ese panorama, sueña con meterse en la competencia y seguir escribiendo su nombre en la historia de su selección.

Desde África también emergen figuras como Ibrahim Mbaye, extremo senegalés del PSG que ya dejó su marca en la Copa Africana de Naciones. Si bien su juventud lo hace correr de atrás, es una de las fijas para el Mundial 2026.

Otro de los nombres que aparecen en esta lista es el japonés Ryunosuke Sato, de gran rendimiento en la J. League y que juega en una de las selecciones que más viene mejorando con el correr de los años y que perfecciona su estilo de juego para poder competir de igual a igual a sus rivales en la competencia más importante del mundo.

La lista la completa Lamine Yamal, la gran joya española que, con 18 años, ya es una de las estrellas del fútbol mundial y sueña con hacer historia en la próxima Copa del Mundo que lo tendrá cómo uno de los jugadores más atractivos y que buscará hacer lo mejor posible para quedar en la historia.