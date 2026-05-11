BOCA CONFIRMÓ LA LESIÓN DE ADAM BAREIRO: QUÉ TIENE Y CUÁNDO VUELVE A JUGAR
El delantero paraguayo no estará en los duelos ante Cruzeiro y Universidad Católica por Copa Libertadores, lo que representa una baja sensible para el equipo de Claudio Úbeda.
Boca atraviesa horas difíciles tras la eliminación prematura del Torneo Apertura ante Huracán. Al golpe deportivo se le sumó una noticia que complica el panorama internacional: Adam Bareiro sufrió una lesión de gravedad que lo marginará de las canchas por lo que resta de la etapa previa al Mundial 2026. Los estudios confirmaron que padece dos desgarros: uno en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo.
Las imágenes en el campo de juego del «Globo» adelantaban la gravedad de la situación. Tras intentar una pirueta en el área rival, el paraguayo quedó tendido en el césped y, aunque intentó continuar, el dolor lo obligó a abandonar la cancha entre gritos de frustración. Al pasar por el banco de suplentes, su frase fue premonitoria para el cuerpo técnico: «Se me soltó algo».
Con un plazo mínimo de cuatro semanas para su rehabilitación, el panorama es el siguiente:
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Cruzeiro (19 de mayo): Descartado totalmente para el cruce clave en Brasil.
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Universidad Católica (28 de mayo): Si bien existe un mínimo hilo de esperanza, el cuerpo médico no es optimista y lo más probable es que recién vuelva a la actividad oficial tras la Copa del Mundo.
El plan de Claudio Úbeda para reemplazar al «9» de Boca
Ante la ausencia de un jugador que se había vuelto imprescindible en el esquema del «Sifón», el entrenador ya baraja alternativas para mantener el peso ofensivo en la Copa Libertadores:
- Milton Giménez: Es la opción más natural. El ex-Banfield, que viene de marcar un gol curioso con la espalda ante Huracán, atraviesa un gran presente con cuatro tantos en sus últimos seis encuentros y ofrece un perfil similar de referencia de área.
- Variante táctica: Si decide no utilizar un centrodelantero clásico, Úbeda podría centrar a Miguel Merentiel y sumar a Exequiel Zeballos por las bandas para ganar desequilibrio, buscando recuperar la cuota goleadora de la «Bestia», quien arrastra una racha adversa con el arco.
Sin competencia local tras la caída ante el equipo de Parque Patricios, Boca enfoca todas sus energías en sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. La baja de Bareiro obliga a una reestructuración rápida en una delantera que deberá dar la talla en tierras brasileñas para no comprometer el futuro del equipo antes del receso internacional.