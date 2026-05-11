DESPUÉS DE LA REVELACIÓN DE LOS SOBORNOS, MIGUELES SE PRESENTÓ EN LA JUSTICIA Y RECONOCIÓ SU INTERMEDIACIÓN EN LAS SIRA

El financista Martín Migueles se presentó este lunes a las 7:30 horas en los tribunales de Comodoro Py luego que el viernes se conocieran chats y audios en los que gestionaba la aprobación de importaciones SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández a cambio de sobornos. Migueles le dejó un escrito al fiscal federal Franco Picardi en el que dio una primera versión de los hechos.

Allí reconoció su participación en una de las operaciones que investiga la justicia pero en su mirada no habló de sobornos, sino de «intermediación«. «Las situaciones de intermediación son habituales: alguien quiere comprar un vehículo, lo contacto con un vendedor y me llevo un porcentaje; alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un contador, y solicito una comisión por la referencia; y así pudiera seguir al infinito», sostuvo.

Así era la maniobra con el dólar blue que investiga la Justicia.

«No le pagué a ningún funcionario público», señaló en otro tramo y dijo que conoce a «Pato«, una de las personas que la justicia busca identificar en el esquema de corrupción. Migueles no dio su nombre.

La semana pasada se conoció parte de la investigación que lleva el fiscal federal Picardi sobre la venta de dólar oficial de manera irregular y el pago de coimas para destrabar SIRA. Todo durante el gobierno Fernández y la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.

Martín Migueles se presentó en la justicia después de las revelaciones de los chats

La justicia secuestró el celular de Migueles, quien se hizo conocido por ser la pareja de Wanda Nara, y de allí surgieron chats y audios de 2023 donde intermedia para obtener SIRA a cambio de coimas.

Migueles se presentó junto con su abogado, Yamil Castro Bianchi, esta mañana en la fiscalía de Picardi, en el quinto piso de Comodoro Py. Lo hizo a primera hora y dejó un escrito de 14 páginas. Dijo que es un «descargo personal, preliminar y de buena fe respecto de los hechos que se me atribuyen».

Uno de esos chats que la justicia recabó y sobre el que hizo referencia Migueles en su descargo es con Ariel Saponara, quien lo contactó para obtener la importación de maquinarias. «Mi intervención fue de intermediación. No tuve contacto directo con funcionarios públicos ni con la persona que supuestamente podía resolver el trámite, si es que existía», sostuvo en su presentación a la que accedió Clarín.

El financista dejó un escrito en el que dio su versión de los hechos. Foto: Luciano Thieberger.

«Debiera bien saber el señor Fiscal, que las situaciones de intermediación son habituales: alguien quiere comprar un vehículo, lo contacto con un vendedor y me llevo un porcentaje; alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un contador, y solicito una comisión por la referencia; y así pudiera seguir al infinito», agregó en otro tramo.

Migueles señaló que no intermedió en «situaciones que sean contrarias a la Ley». Sobre los porcentajes de sobornos que se hablan en los chats señaló que «eran los que, según me decían terceros, se cobraban para acelerar la realización del trámite».

El chat que inicia una de las maniobras que investiga la justicia

En ningún momento de su descargo, Migueles habla de sobornos. Pero la conversación con Saponara comienza con un mensaje donde eso queda claro: «Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas».

«Aclaro expresamente que yo no le pagué a ningún funcionario público. La persona con la que tuve contacto fue ´Pipo´”, explicó Migueles. De los chats surge que Migueles habla con Héctor «Pipo» Caputto para avanzar en el trámite. Ellos hablan de “Pato” y “La Señora” como otras dos personas vinculadas al entramado, posiblemente funcionarias públicas.

Migueles dijo que sabe quién es «Pato», a quien conoció por un vínculo de exparejas, pero no dio su nombre. Por su parte, dijo que «La señora» era el contacto de Caputto. La Fiscalía pidió que se le solicite a la Secretaria de Comercio, uno de los organismos que intervenía en la aprobación de las SIRA, que informe quiénes eran los funcionarios que firmaron las autorizaciones que tiene detectada la justicia que se hicieron a cambio de sobornos.

Los relojes y vehículos que aparecen en los videos de Migueles

De los chats también surgen videos y fotos de Migueles con autos de lujo y relojes de primeras marcas. Sobre los relojes dijo que son videos que le mandaron otras personas y que los autos eran de terceros para vender. También aparece un video de Migueles en una auto en Cancún en el que dice que el dólar en Argentina está barato.

«Estaba yendo al boliche Coco Bongo con mi hija y dos amigas, había consumido alcohol horas antes, e hice un comentario o filmación sin relevancia real. Esa grabación no guarda relación con operaciones cambiarias, SIRA, funcionarios, lavado de activos ni con ninguna maniobra penalmente relevante. Fue un video arteramente utilizado para mal predisponer a la opinión pública», señaló.

Las coimas de la SIRA es una de las maniobras que investiga la justicia. La otra es operaciones ilegales de casas de cambio. Una de ellas, ARG Exchange, de Migueles y sus socios Elías Piccirillo y Francisco Hauque. Dijo que era presidente de la compañía que se compraba y vendía dólares al por mayor a entidades autorizadas. Negó cualquier irregularidad.

En su presentación, Migueles hace referencia a que muchas conversaciones «fueron sacadas de contexto» y habló del chat con Daniel Chiliutti, quien trabajaba en el área de habilitaciones de la Municipalidad de Tigre. El financista dijo que lo contactó para abrir una sede de la casa de cambios en el barrio Nordelta, lo que finalmente no avanzó.

Migueles también habló de algunos problemas con su patrimonio. «Quiero aclarar que no tengo declaraciones cerradas de varios períodos, cuestión que procuraré ordenar y aportar con mi defensa», sostuvo.