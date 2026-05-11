LA EMOCIÓN DE UNA DE LAS SORPRESAS DE LA PRELISTA DE LIONEL SCALONI PARA EL MUNDIAL: «NADA ES IMPOSIBLE»

30 de mayo: Fecha límite para que Scaloni entregue la lista definitiva de 26 nombres.

Fecha límite para que Scaloni entregue la lista definitiva de 26 nombres. 2 de junio: La FIFA oficializará todas las convocatorias de las selecciones participantes.

De acuerdo a la normativa vigente, solo se podrá sustituir a un jugador de la lista final por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, con un margen de hasta 24 horas antes del debut. En el caso de los arqueros, el reglamento permite sustituciones por fuerza mayor en cualquier momento de la fase final.

La aparición de Romero se suma a la de otros juveniles que Scaloni siguió de cerca en este proceso de recambio. Con la baja confirmada de otros futbolistas por decisión táctica (como Palacios o Troilo), el mendocino se aferra a la ilusión de dar el salto final y meterse en el avión rumbo a la cita máxima.

La nómina completa para el Mundial 2026

A continuación, el listado detallado de los 55 preseleccionados: