CORRIENTES GUIAS Y CANES DE LA POLICIA DEL CHACO PARTICIPARON DEL “1° TORNEO INTERNACIONAL K9”

Pusieron a prueba sus conocimientos.

Efectivos de la Policía del Chaco participaron del “1° Torneo Internacional K9”, desarrollado los días 8, 9 y 10 de mayo en la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, representando a la institución en distintas competencias tácticas y operativas junto a sus binomios caninos.La delegación estuvo integrada por efectivos del Departamento Canes y del Departamento Cuerpo de Operaciones Especiales Metropolitana (C.O.E.M.).

Por el Departamento Canes participaron el Cabo Primero Iván Víctor Morinigo y el agente Mario Hernán Alvaredo junto al can “Alí”, un ovejero alemán sable gris. En tanto, por el C.O.E.M. lo hicieron el sargento Bruno Fernando José Villar y el cabo Leonardo Antonio Chamorro con la can “India”, de raza pastor belga malinois.

La capacitación y competencia tuvo como finalidad promover la excelencia operativa y el intercambio de conocimientos en el trabajo con binomios guía-can, fortaleciendo habilidades técnicas, tácticas y de obediencia, además de fomentar la cooperación interinstitucional y la estandarización de procedimientos a nivel nacional e internacional.

Durante el torneo se desarrollaron distintas pruebas operativas, entre ellas trabajo en casa de asalto, extracción y agresión en el agua, captura en motocicletas, toma de rehenes en colectivos, revisiones vehiculares, ejercicios nocturnos con múltiples distracciones, incluyendo fuego, detonaciones y situaciones de estrés extremo.

Desde la institución destacaron la participación del personal policial y felicitaron a los efectivos por continuar fortaleciendo su formación profesional mediante este tipo de capacitaciones especializadas.

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