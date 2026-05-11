RESISTENCIA DETIENEN A UN JOVEN BUSCADO POR ROBO CALIFICADO

Intervino la División Patrulla Preventiva.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:26 de este lunes, en inmediaciones de avenida Sarmiento y avenida Guerrero de la ciudad de Resistencia, cuando personal de la División Patrulla Preventiva realizaba tareas preventivas e identificación de personas.

Durante el operativo, los agentes identificaron a un joven de 26 años, cuyos datos fueron ingresados al Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi), donde confirmaron que sobre el ciudadano pesaba un pedido de aprehensión/detención vigente, emitido por la Fiscalía de Investigación Penal N° 15 de Resistencia, por “Supuesto Robo Calificado por Escalamiento”.

Posteriormente, el detenido fue trasladado hacia la Comisaría Octava Metropolitana, quedando a disposición de la Justicia.

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