EL GOBIERNO Y LA UNNE REFUERZAN EL TRABAJO CIENTÍFICO PARA PREVENIR EVENTOS CLIMÁTICOS

El Gobierno del Chaco, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), avanza junto a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y especialistas de la Universidade Federal de Santa Maria (Brasil) en la conformación de un observatorio académico destinado al estudio del fenómeno climático “El Niño” y sus posibles impactos durante 2026.

La iniciativa tiene como objetivo generar información técnica y científica que permita anticipar escenarios, fortalecer medidas de prevención y contribuir a la toma de decisiones por parte de los gobiernos locales y de la comunidad chaqueña. “El objetivo es brindar información confiable y con rigor científico para la toma de decisiones y medidas de prevención por parte de gobiernos locales y la comunidad chaqueña, y hacerse extensiva a Corrientes y otros sectores del NEA”, explicó el presidente de la APA, Jorge Pilar.

El equipo de trabajo está integrado por investigadores del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, especialistas brasileños de los programas de posgrado en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) y técnicos de la APA Chaco.

Actualmente, los profesionales elaboran estudios y análisis sobre el posible desarrollo del fenómeno El Niño durante 2026 y sus implicancias hidrológicas y territoriales para la provincia del Chaco, con proyección hacia Corrientes y otras áreas de influencia regional.

De acuerdo con una Nota Técnica Preliminar elaborada por el observatorio, si bien el fenómeno aún no se encuentra plenamente instalado, los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, NOAA/CPC e IRI muestran una probabilidad creciente de desarrollo en los próximos meses.

En ese marco, los especialistas recomiendan fortalecer el monitoreo climático e hidrológico, revisar planes de contingencia y avanzar en medidas preventivas que permitan reducir riesgos ante posibles escenarios de exceso hídrico.

El observatorio trabaja sobre dos escalas de análisis: por un lado, el comportamiento de las precipitaciones a nivel local y regional y, por otro, la respuesta integrada de la Cuenca del Plata, especialmente del sistema Paraná-Paraguay.

Además, el equipo técnico realiza un seguimiento permanente de informes mensuales elaborados por organismos meteorológicos internacionales, por lo que en junio se prevé incorporar nuevos datos y ampliar los informes en función de la evolución de los pronósticos climáticos.

Desde el Gobierno provincial afirmaron que se seguirá fortaleciendo el trabajo articulado con instituciones académicas y científicas para anticipar escenarios climáticos y promover herramientas de prevención y planificación en beneficio de la comunidad.

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