FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO: NAIDENOFF DESTACÓ LOS AVANCES EN ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE EN EL CHACO

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, participó de una entrevista en el espacio TICMAS durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde presentó los principales ejes de la política educativa provincial, con foco en alfabetización, formación docente y acompañamiento socioemocional de los estudiantes.

Durante el encuentro, la funcionaria destacó los avances obtenidos a partir de las políticas implementadas en el sistema educativo chaqueño y remarcó la importancia de sostener las acciones pedagógicas a largo plazo para consolidar mejoras en los aprendizajes. ”Cuando empezamos, los chicos leían 16 palabras por minuto y hoy están leyendo 36 palabras. Esto nos muestra una mejora y una esperanza”, expresó Naidenoff al referirse a los resultados del programa “Aprendo Leyendo”, impulsado en el primer ciclo de la educación primaria.

La ministra explicó que el avance en alfabetización es consecuencia de una estrategia integral que incluyó distribución de materiales, capacitaciones docentes presenciales y seguimiento continuo en las aulas, acompañado por el compromiso de los equipos educativos.

En ese marco, destacó además la implementación de los 15 minutos diarios de lectura obligatoria en todos los niveles educativos. “Todo el sistema trabaja con 15 minutos de lectura por día. Tenemos que usar la lectura como base para todo lo que hagamos”, sostuvo.

FORMACIÓN DOCENTE Y NUEVAS HERRAMIENTAS

Durante la entrevista en TICMAS, Naidenoff remarcó también la importancia de fortalecer la formación docente como uno de los pilares centrales de la gestión educativa.

En ese sentido, valoró el trabajo articulado con la plataforma educativa para capacitar a docentes en metodologías innovadoras y herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías. “Al docente se le pide mucho, pero hay que acompañarlo. Sin formación adecuada no podemos conseguir cambios”, afirmó.

Entre los contenidos abordados en las capacitaciones, mencionó la clase invertida, pensamiento computacional, habilidades socioemocionales e incorporación de inteligencia artificial aplicada a la enseñanza.

EDUCACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

La titular de la cartera educativa también hizo referencia a los desafíos que atraviesa actualmente la escuela en relación con el contexto social y familiar de los estudiantes.

En ese sentido, adelantó que se fortalecerán las acciones de acompañamiento a las familias mediante la implementación de propuestas orientadas a una “escuela de padres”. “Gran parte de lo que le pasa a los chicos ocurre fuera de la escuela, pero impacta directamente en ella”, señaló la ministra, al tiempo que subrayó la necesidad de trabajar sobre el desarrollo emocional de los estudiantes y promover espacios de escucha.

Asimismo, indicó que muchos jóvenes “piden una escuela que escuche más lo que les sucede”, remarcando la importancia de fortalecer el acompañamiento integral dentro de las instituciones educativas.

Por último, Naidenoff aseguró que el objetivo de la gestión será continuar consolidando los avances en alfabetización y profundizar la mejora de los indicadores educativos provinciales. “Mover un dato en educación es un cambio cultural. Pero tenemos la obligación de sostener las políticas en el tiempo”, concluyó.

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