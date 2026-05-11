SAMEEP RECORDÓ EL CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO HASTA FIN DE AÑO

La empresa SAMEEP informó el cronograma de vencimientos de las facturas correspondientes al servicio de agua potable que regirá hasta fin de año en toda la provincia, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a los usuarios y facilitar el cumplimiento de los pagos.

Desde la empresa señalaron que el esquema contempla una ampliación en los plazos habituales de vencimiento, en el marco de una política orientada a acompañar el contexto económico actual y promover la regularización de las cuentas sin la generación de recargos innecesarios.

La medida alcanza a la totalidad de los usuarios y se verá reflejada en las próximas emisiones de facturación.

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS

La empresa detalló el siguiente esquema correspondiente al primer y segundo vencimiento de cada período mensual:

-Mayo: 1° vencimiento 4/05 – 2° vencimiento 14/05

-Junio: 1° vencimiento 2/06 – 2° vencimiento 12/06

-Julio: 1° vencimiento 3/07 – 2° vencimiento 13/07

-Agosto: 1° vencimiento 3/08 – 2° vencimiento 13/08

-Septiembre: 1° vencimiento 4/09 – 2° vencimiento 14/09

-Octubre: 1° vencimiento 2/10 – 2° vencimiento 12/10

-Noviembre: 1° vencimiento 2/11 – 2° vencimiento 12/11

-Diciembre: 1° vencimiento 4/12 – 2° vencimiento 14/12

En ese sentido, desde Sameep destacaron que esta decisión busca facilitar el acceso al servicio y brindar mayores herramientas administrativas para que los usuarios puedan mantener sus cuentas al día.

Asimismo, remarcaron la importancia del pago en término para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio de agua potable en toda la provincia, permitiendo sostener el funcionamiento operativo del sistema.

Finalmente, Sameep recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa, donde se publican novedades, actualizaciones y detalles sobre los medios de pago habilitados.

Además, sugirieron acercarse a las oficinas comerciales en caso de requerir asistencia o información adicional vinculada al servicio o a la facturación.

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