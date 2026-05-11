COLONIA ELISA: ZDERO DESTACÓ EL IMPACTO DEL PROGRAMA “VER PARA SER LIBRES” EN TODA LA PROVINCIA

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero encabezó en Colonia Elisa un nuevo operativo del programa “Ver para Ser Libres”, iniciativa articulada entre el Gobierno nacional y la provincia que brinda controles oftalmológicos y entrega de anteojos a niños y jóvenes de todo el Chaco.

La jornada se desarrolló con una importante participación de la comunidad y permitió concretar más de 25 entregas de lentes en la localidad (dato de media mañana) mientras los equipos profesionales continuaban realizando controles visuales y estudios oftalmológicos que durarán toda la jornada. “Es un operativo que se viene realizando en diferentes puntos de la provincia. Gracias a la articulación con el programa nacional ‘Ver para Ser Libres’, el año pasado se entregaron más de 3.500 anteojos para que chicos y jóvenes puedan ir a la escuela y desenvolverse mejor en su vida cotidiana”, destacó el gobernador Zdero.

El mandatario explicó que el operativo se desarrolla de manera simultánea en distintas localidades del Chaco y remarcó que el programa contempla controles previos, estudios especializados y la entrega inmediata de lentes en la mayoría de los casos. “Muchos chicos hoy acceden directamente a sus lentes luego de los estudios. En situaciones de mayor complejidad, los anteojos se entregan posteriormente, pero el acompañamiento está garantizado”, señaló.

Zdero valoró además el trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia para llegar a cada rincón del territorio chaqueño.

“Queremos seguir sosteniendo este operativo porque brinda soluciones concretas a miles de familias chaqueñas”, sostuvo.

MÁS CONTROLES Y RESPUESTAS INMEDIATAS

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó el crecimiento del programa y aseguró que en esta nueva etapa se prevé llegar a más de 40 localidades de la provincia. “El año pasado entregamos más de 3.500 anteojos y este año esperamos superar ampliamente ese número porque estamos intensificando la cantidad de profesionales y localidades alcanzadas”, afirmó.

El funcionario subrayó además el impacto económico y social del programa para las familias chaqueñas. “Es un alivio muy importante para los papás, porque hoy un anteojo representa un costo elevado. Muchas familias no tienen obra social ni posibilidad de afrontar ese gasto”, explicó.

Asimismo, remarcó la importancia de realizar los controles oftalmológicos en edad escolar, ya que muchas veces las dificultades de aprendizaje están relacionadas con problemas visuales no detectados. “Muchas veces el problema no es el aprendizaje, sino que el chico no ve bien. Por eso estos controles son fundamentales”, indicó.

Desde el Ministerio señalaron además que los operativos se realizan principalmente en escuelas, permitiendo trabajar de manera articulada con docentes y equipos educativos que detectan posibles dificultades visuales en los estudiantes.

El programa “Ver para Ser Libres” continuará desarrollándose durante todo el año en distintos puntos de la provincia, garantizando controles oftalmológicos y acceso gratuito a lentes sin costo para los beneficiarios.

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