PIO SANDER DESTACÓ EL REINICIO DE OBRAS HÍDRICAS EN CASTELLI Y AGRADECIÓ AL GOBERNADOR ZDERO

El intendente de Juan José Castelli, Pío Oscar Sander, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook donde expresó su agradecimiento al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, por la reactivación de trabajos vinculados al Canal 1 y al Canal del Este, obras consideradas clave para el escurrimiento del agua y el alivio de distintos sectores de la comunidad.

En la publicación, Sander sostuvo: “Así va quedando el Canal 1; gracias señor gobernador Leandro Zdero por saber entender y recibir mi inquietud”. Además, remarcó que la continuidad de la obra se logró luego de que, según expresó, se dejara de escuchar “a los malos informantes que por cuestiones mezquinas no permitieron que se retome esta gran obra en beneficio de los vecinos y productores de Castelli”.

El dirigente también apuntó contra distintos actores políticos y sociales al señalar que “funcionarios, legisladores, referentes locales y comunicadores de medios” habrían influido para que la obra no avanzara anteriormente, situación que —afirmó— “provocó un tremendo daño en nuestra comunidad”.

Sander acompañó su publicación con imágenes de los trabajos que se ejecutan en el Canal 1 y de las tareas finales en el denominado Canal del Este, una intervención que busca aliviar la situación de los vecinos de la Chacra 91, una de las zonas afectadas por problemas hídricos en la ciudad.

Finalmente, el jefe comunal agradeció el trabajo de organismos provinciales como Vialidad y la Administración Provincial del Agua (APA), y manifestó su intención de continuar articulando gestiones para nuevas obras en beneficio de Juan José Castelli.

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