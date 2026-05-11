Tal como se esperaba, se desaceleró la inflación en la Ciudad y anticipa una baja nacional

Así, las tres divisiones que registraron las mayores subas fueron «Transporte» con un incremento del 5,4%, seguida por «Información y comunicación» con un 3,4% y «Cuidado personal, protección social y otros productos» con un 3,3%.

En la vereda opuesta, las tres categorías que experimentaron las menores variaciones mensuales fueron «Bebidas alcohólicas y tabaco» con apenas un 1,1%, «Educación» con un 1,2% y «Seguros y servicios financieros» con un 1,3%.

En diálogo con Ámbito, el economista Federico Filippini, en este sentido, aseguró que «el dato es relevante en un contexto en el que aumentó sensiblemente la dispersión entre estimaciones para la inflación nacional, reflejando dos factores: diferencias en las mediciones de alimentos: CABA marcó +1,2%, mientras que otras mediciones de alta frecuencia la muestran más arriba. Y dos, el impacto del arrastre de la suba de combustibles del mes anterior, que probablemente sea más acentuado en INDEC que en CABA».

«En línea con este dato, también esperamos una desaceleración de la inflación nacional, que se publica el jueves», agregó.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, analizó: «Lo que más desaceleró fue servicios, que pasó de +3,1% a +2,5%. Bienes también en +2,5%, pero con previo en +2,8%. El rubro carne jugó a favor con sólo 0,3% mensual. Hubo varias perlitas en pasajes de avión, paquetes turisticos y servicios del hogar que ameritan un análisis bastante pormenorizado a la hora de intentar predecir el IPCN INDEC. Pero en principio está en línea con la desaceleración esperada y un valor por debajo de 3% mensual para abril».