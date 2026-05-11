COMENZÓ HOY EL OPERATIVO INTERFLUVIO CHAQUEÑO N°131 EN EL IMPENETRABLE

Con asistencia integral, entrega de módulos alimentarios y agua potable, el operativo alcanzará a más de 5.000 familias de 48 localidades y parajes, con el acompañamiento logístico de Ñachec y del Ejército Argentino.

El Gobierno del Chaco puso en marcha este lunes el Operativo Interfluvio Chaqueño N°131 en la región de El Impenetrable, con el objetivo de brindar asistencia integral a comunidades aborígenes y criollas que habitan entre los ríos Teuco y Bermejo. El inicio de las actividades fue encabezado por el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, junto al ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche, desde Villa Río Bermejito y Barrio Norte, acompañando a los equipos territoriales desplegados en la zona, en cumplimiento de la medida cautelar vigente y en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación. También participaron de las tareas territoriales las subsecretarias Elsa Leiva, de Políticas Interinstitucionales, y Tamara Silvestri, de Políticas Sociales Integrales Ñachec.

El operativo contempla la asistencia a unas 5.000 familias y más de 16.000 personas distribuidas en 48 parajes y localidades del interfluvio chaqueño, mediante la entrega de aproximadamente 22.000 módulos alimentarios y 38.000 botellas de agua potable.

La logística se desarrolla con el acompañamiento de la Brigada de Monte del Ejército Argentino, además del Ministerio de Seguridad, a través de Bomberos y Policía del Chaco, para llegar a zonas de difícil acceso debido a la situación hídrica generada por el desborde del río Bermejito y las lluvias registradas en la región. Asimismo, referentes territoriales del programa Ñachec realizan relevamientos permanentes y tareas de acompañamiento para detectar situaciones que requieran atención específica o articulación con otros organismos del Estado. “Es importante resaltar las acciones y la organización de los equipos que llevan adelante este tipo de operativos tan multitudinarios, con un arduo trabajo previo y territorial, acompañando a los más vulnerables, a los que realmente necesitan. Esta gestión del gobernador Leandro Zdero es de hechos y no de palabras”, destacó el ministro Diego Gutiérrez.

Por su parte, el ministro Carim Peche resaltó la importancia de acercar servicios esenciales a las comunidades. “Acercamos a la gente la posibilidad de realizar estos trámites, muchas veces imprescindibles para recibir cualquier tipo de ayuda o asistencia, ya sea de organismos nacionales o provinciales, y de esta manera pueden agilizarse las gestiones”, sostuvo.

MÁS SERVICIOS PARA LAS COMUNIDADES

Durante el operativo, equipos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos brindan atención y asesoramiento a vecinos de la zona para la realización de trámites como DNI, actas de nacimiento, cambios de domicilio y gestiones de personerías jurídicas para clubes, fundaciones y asociaciones civiles.

La atención se realiza este 11 y 12 de mayo en Villa Río Bermejito y el 13 y 14 de mayo en El Espinillo, en el horario de las jornadas del operativo.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Lunes 11: se realizó en Villa Río Bermejito, Barrio Norte, Puerto Lavalle y, desde las 15, Paraje 10 de Mayo.

Martes 12: en el Lote 6, Lote 39, Lote 614 y los parajes La Pelole, Las Vertientes, Los Milagros, El Toroltay y Santa Carmen.

Miércoles 13: El Canal, San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini. Desde las 15, Fortín Lavalle.

Jueves 14: Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar y Tres Pozos. Por la tarde, Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

Viernes 15: El Espinillo, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo y Víboras Blancas. Desde las 15, La Sirena, Paso Sosa y El Obrador.

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