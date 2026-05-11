”CHACO JUEGA” ADULTOS MAYORES: INVITAN A UNA JORNADA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA

Este martes 12 de mayo, de 8 a 12 horas, se realizará una nueva jornada recreativa de “Chaco Juega 2026” destinada a adultos mayores, en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata, en Resistencia.

La propuesta está dirigida al público en general mayor de 60 años, quienes podrán participar de manera individual o por equipos en distintas disciplinas recreativas y deportivas que forman parte de esta instancia provincial. La jornada será libre y gratuita y tiene como principal objetivo garantizar igualdad de oportunidades para que adultos mayores accedan al deporte, la recreación y actividades saludables.

Entre las actividades previstas se encuentran circuito de habilidades motrices, sapo, tejo, tenis de mesa y truco, promoviendo espacios de participación, integración y entretenimiento para los adultos mayores.

Además, la iniciativa busca generar espacios de alegría, encuentro y expresión, fortaleciendo valores como el respeto, el compañerismo, la solidaridad y el compartir, en un ámbito sin presión competitiva.

Desde la organización, destacaron la importancia de promover actividades inclusivas que favorezcan el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores, fortaleciendo también los vínculos comunitarios.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el profesor Juan Carlos Moyano al teléfono 3624-792416.

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