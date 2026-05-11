BUSQUEDA LOCALIZARON EN CORDOBA A DOS JÓVENES DESAPARECIDOS EN CHACO

Fueron denunciados como desaparecidos el 24 de abril del 2026.

La División Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas tras tareas de investigación recibieron información que Claudio Leonel González, de 22 años, y Gabriela Florencia Cantero, de 25, quienes fueron denunciados como desaparecidos se encontraban viajando a la provincia de Córdoba.

Por este motivo solicitaron colaboración a la Policía de Córdoba aportando datos de los buscados. Seguidamente ambos jóvenes fueron hallados en la terminal de ómnibus de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

Asimismo, se confirmó que los ciudadanos ya se encuentran junto a sus familiares y en buen estado.

En paralelo, los investigadores continúan articulando diligencias con la Policía de Córdoba para desactivar formalmente el protocolo de búsqueda correspondiente.

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