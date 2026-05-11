LAS PALMAS SE PREPARA PARA VIVIR EL 25° TORNEO DE PESCA VARIADA CON DEVOLUCIÓN

El Instituto de Turismo del Chaco junto a Lotería Chaqueña acompañaron el lanzamiento oficial del 25° Torneo de Pesca Variada con Devolución, que se realizará los días 23 y 24 de mayo en las instalaciones del Club Caza y Pesca de Puerto Las Palmas, consolidándose como uno de los eventos deportivos y turísticos más importantes del calendario provincial.

La actividad, en las que estuvieron presentes la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías; el intendente de Las Palmas Víctor Armella y el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno del Chaco, que promueven al turismo como motor de desarrollo económico, generación de empleo y fortalecimiento de los destinos chaqueños.

Desde el Instituto de Turismo destacaron la importancia de acompañar este tipo de eventos que convocan a pescadores y visitantes de distintos puntos de la provincia, del país y también de países vecinos, generando un importante movimiento en la actividad hotelera, gastronómica, comercial y turística de la localidad.

En ese marco, remarcaron que la pesca deportiva se consolida como uno de los productos turísticos con mayor crecimiento en la región, permitiendo mostrar el potencial natural del Chaco y posicionar a los destinos ribereños mediante propuestas que integran naturaleza, recreación y cultura.

Además del impacto turístico, el torneo representa una oportunidad para emprendedores locales y prestadores de servicios, quienes durante ambas jornadas ofrecerán productos regionales, propuestas gastronómicas y distintos atractivos para el público.

El evento se desarrollará bajo la modalidad de torneo de costa libre y otorgará premios consistentes en órdenes de compra y trofeos para las categorías Pieza Mayor, Dama Mejor Clasificada y Extranjero Mejor Clasificado.

Asimismo, durante las jornadas habrá feria de emprendedores, servicio de cantina, venta de comidas y espectáculos, convirtiendo al torneo en una propuesta integral para disfrutar en familia.

La organización está a cargo del Club Caza y Pesca de Puerto Las Palmas, con fiscalización de FECHAPYL y puntualización de PESCAAP, acompañados por el Gobierno del Chaco, la Municipalidad de Las Palmas y Lotería Chaqueña.

Para informes e inscripción, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3624-889480 y 3624-256528.

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