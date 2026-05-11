La CGT se suma a la Marcha Universitaria y endurece su postura contra el gobierno

Desde la CGT consideraron que el conflicto universitario excede el ámbito educativo y se relaciona directamente con el desarrollo productivo y tecnológico del país. Uno de los principales voceros del encuentro fue el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, quien confirmó el respaldo sindical a la movilización.

«Vamos a adherir y acompañar la marcha de los universitarios para repudiar y rechazar las políticas del gobierno de Milei y solidarizarnos con esta gran lucha», sostuvo el dirigente sindical. Además, remarcó que «defender la universidad pública es también defender el desarrollo, la producción y el futuro de millones de argentinos y argentinas».

La reunión también contó con la participación de dirigentes de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), organizaciones enroladas en la CGT. Sus titulares, Daniel Ricci y Walter Merkis, advirtieron sobre el deterioro salarial que atraviesan docentes y nodocentes y denunciaron la falta de convocatoria a paritarias.

Desde FEDUN reclamaron «Paritarias YA» y remarcaron que «sin salarios dignos no hay universidad de calidad». En ese sentido, sostuvieron que el sostenimiento del sistema universitario depende actualmente del esfuerzo de trabajadores cuyos ingresos quedaron rezagados frente a la inflación.