RESISTENCIA DETUVIERON A UN JOVEN CON DOS PEDIDOS DE CAPTURA

Quedó a disposición de la justicia. Era buscado por infracción a la Ley de Estupefacientes, lesiones y amenazas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:30 en inmediaciones de la intersección de las calles Marcelo T. de Alvear y calle 9 de Resistencia, cuando agentes de la Comisaria Segunda realizaban tareas investigativas y rastrillajes preventivos en la zona del Barrio Chino.

Durante la identificación de varias personas mediante el Sistema de Gestión Biométrica, los agentes demoraron a un hombre de 27 años que poseía pedidos de detención vigentes en las causas “Supuesta Infracción Ley 23.737” y “ Supuesta Lesiones y Amenazas”.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la conducción del joven hacia la dependencia policial.

Desde las fiscalías que intervienen en las causas dispusieron la aprehensión del ciudadano, quien permanecerá alojado en la Comisaría Segunda Metropolitana a disposición de la Justicia.

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