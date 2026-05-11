RESISTENCIA DEMORARON A DOS PERSONAS CON PEDIDO DE DETENCIÓN POR ROBO

Personal de la División Patrulla Motorizada de Caminos, demoró este lunes a dos personas que registraban pedidos de aprehensión activos en una causa por supuesto robo.

Cerca de las 11:40 de este lunes, agentes de la Policía Caminera en el marco de un operativo preventivo y vial desplegado en avenida de la Democracia (ruta 11) y avenida Marconi, donde los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta de 110 cilindradas en la que circulaban un hombre y una mujer.

Tras la identificación mediante el Sistema de Gestión Biometrica (Si.Ge.Bi), los uniformados establecieron que el hombre de 56 y su acompañante de 36 años, ambos domiciliados en el barrio Malvinas Argentinas de Fontana, registraban pedidos de aprehensión/detención vigentes en una causa por “Supuesto Robo”.

Ante esta situación, ambos fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana, donde quedaron a disposición de la Justicia.

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