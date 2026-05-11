SANTIAGO DEL ESTERO LA POLICIA DEL CHACO PARTICIPÓ DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CIBERCRIMEN

Integrantes del Departamento Cibercrimen participaron del “Primer Encuentro Internacional sobre Cibercrimen”, desarrollado los días 4, 5 y 6 de mayo en la Escuela de Reentrenamiento Policial de la provincia de Santiago del Estero, actividad organizada por la Policía de dicha provincia.

La capacitación contó con la participación de la Subcomisario Licencada en Criminalística Verónica Virginia Bagatoli, el Cabo Primero Rodolfo Daniel Pierdominici, el Cabo Primero Ángel Rafael Verón y la Cabo Primero Vivian Valeria Espinoza.

Durante las jornadas, especialistas nacionales e internacionales expusieron sobre investigación de delitos informáticos, análisis forense digital, preservación de evidencia digital y metodologías aplicadas a investigaciones tecnológicas complejas.

Entre los temas abordados se destacaron técnicas de informática forense, extracción y análisis de dispositivos móviles, recuperación de información eliminada, utilización de algoritmos hash para verificar integridad de archivos y herramientas empleadas en investigaciones vinculadas a delitos informáticos y explotación sexual infantil online.

Asimismo, se desarrollaron contenidos relacionados con técnicas OSINT, preservación de información digital en plataformas online, solicitudes judiciales a empresas tecnológicas y cooperación internacional en investigaciones complejas.

En la segunda jornada participaron autoridades provinciales, integrantes del Poder Judicial y representantes de fuerzas de seguridad, además de destacados especialistas en cibercrimen de Argentina y España, quienes disertaron sobre legalidad de la evidencia digital, investigaciones tecnológicas, maniobras de SIM Swap e inteligencia artificial aplicada al análisis criminal.

También se expusieron herramientas tecnológicas utilizadas actualmente en investigaciones digitales, entre ellas plataformas forenses, sistemas de comparación hash y programas de análisis automatizado de evidencia multimedia.

La tercera jornada estuvo orientada a investigaciones sobre explotación sexual infantil online, cooperación internacional y técnicas investigativas aplicadas a delitos cometidos mediante plataformas digitales. En ese marco, especialistas de España abordaron metodologías de identificación de usuarios involucrados en distribución de material ilícito, infiltración digital autorizada judicialmente y utilización de herramientas tecnológicas para investigaciones complejas.

Desde el Departamento Cibercrimen destacaron que la capacitación permitió incorporar nuevos conocimientos técnicos y operativos aplicables a las tareas investigativas, fortaleciendo capacidades en análisis forense digital, preservación de evidencia informática, cooperación internacional y utilización de tecnologías aplicadas a investigaciones digitales.

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