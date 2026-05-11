LAS INTENSAS LLUVIAS PROVOCARON LA CAÍDA DE MÁS DE 15 ÁRBOLES EN LA CIUDAD

Las precipitaciones registradas en los últimos días, sumadas a la lluvia de este jueves 7 de mayo, generaron complicaciones con árboles de gran porte en distintos sectores de la ciudad.

⚠️ Hasta el momento, se contabilizan más de 15 árboles caídos que, debido a la humedad acumulada en el suelo, cedieron desde sus raíces y terminaron desplomándose sobre calles y viviendas, ocasionando daños en mamposterías y obstaculizando el tránsito.

🚧 Desde las primeras horas de la jornada, el municipio, a través del área de Ambiente, trabaja intensamente en la remoción de los ejemplares caídos para despejar calles y garantizar la seguridad de los vecinos.

🗣️ “Si bien es cierto que la lluvia y el viento favorecieron la caída de estos enormes ejemplares, hoy debemos avanzar rápidamente con su retiro”, señaló Daniel Nuske, coordinador del área de Ambiente y responsable operativo de las tareas.

🪚🚛 El personal municipal se encuentra trabajando con motosierras y maquinaria pesada para retirar los árboles y normalizar la circulación en las zonas afectadas.

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