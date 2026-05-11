METROPOLITANA ALLANAMIENTOS POR ROBO: SECUESTRARON UNA MOTO Y DETUVIERON A UN HOMBRE

El hecho ocurrió el 29 de abril del corriente año.

Pasadas las 10 de la mañana, efectivos de la Comisaría Cuarta llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa por supuesto robo, con resultados positivos.

Los operativos se concretaron por disposición del Juzgado de Garantías N° 1, tras una investigación iniciada por un hecho delictivo ocurrido el pasado 29 de abril en inmediaciones de calles Ezequiel y Juan Godoy, en el barrio Copervi, donde la víctima resultó lesionada y debió recibir atención médica.

En el primer domicilio, ubicado en la zona de Lago Huapi y Cacique Pelayo, los agentes secuestraron una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas, con numeración de motor adulterada, además de dos réplicas de arma de fuego y una campera negra tipo buzo.

En el segundo procedimiento, realizado sobre calle Mendoza al 3100, los uniformados demoraron a un hombre de 42 años, quien fue notificado de su aprehensión en la causa por disposición de la Fiscalía en turno

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