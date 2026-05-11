PRESIDENCIA ROCA DEMORADOS CON ARMAS EN UN PREDIO RURAL

Tras un operativo conjunto entre los efectivos de la comisaria local y el Departamento Rural.

Anoche, dos personas fueron detenidas por ingresar a una propiedad. Los Agentes de la comisaria de Roca en forma conjunta con personal del Departamento Rural, incautaron varias armas.

Alrededor de las 22, los efectivos fueron alertados que en un predio rural el cual sería propiedad privada, ubicado a unos 26 kilómetros de Presidencia Roca, en la zona conocida como Bravo 1, habrían ingresado personas armadas.

Una vez en el lugar, los agentes realizaron un rastrillaje por la zona, logrando demorar a dos hombres de 37 y 39 años.

Durante el operativo secuestraron dos escopetas calibres 12 y 36, siete cartuchos sin percutar, dos machetes, una chaira, una carpa de acampar y una motocicleta de 110 cilindradas.

Posteriormente la magistratura en turno, dispuso que ambos sean notificados de la causa “Supuesta Tenencia y Portación Ilegítima de Armas de Fuego”.

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