SÁENZ PEÑA INMEDIATA RESPUESTA POLICIAL PERMITIÓ RECUPERAR UN iPHONE ROBADO

El dispositivo fue sustraído a una mujer de 29 años.

Alrededor de las 09:00, efectivos de la División Patrulla Preventiva recuperaron un celular iPhone 13 que había sido sustraído minutos antes a una mujer de 29 años.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle 46, entre 1 y 3, del barrio Tiro Federal. La víctima alertó a los agentes luego de ser abordada por un sujeto que, sin mediar palabra, le arrebató su celular para luego darse a la fuga a pie.

Tras la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron establecer que el presunto autor estaría intentando comercializar un dispositivo de similares características en el barrio Solidario.

Al llegar al lugar, divisaron al sospechoso, quien al notar la presencia del patrullero, arrojó un objeto a la vía pública y se dio a la fuga.

En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro del iPhone 13 denunciado, el cual fue posteriormente reconocido por la damnificada como de su propiedad y, consultado con el fiscal en turno, fue devuelto bajo acta de acreditación.

Asimismo, a los pocos minutos los agentes lograron demorar al supuesto autor del hecho quien fue notificado de su aprehension.

Relacionado