GENERAL SAN MARTÍN: ZDERO ENTREGÓ EQUIPAMIENTOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA FORTALECER EL HOSPITAL “FÉLIX A. PÉRTILE”

Este lunes, el Gobernador Leandro Zdero concretó la recepción y entrega de equipamientos médicos de última generación destinado al hospital “Félix A. Pértile” de General San Martín, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención, ampliar la cobertura asistencial y mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos especializados. Además, se avanza con la instalación del nuevo mamógrafo.

Entre los elementos incorporados se destacan camas para distintos servicios, sillones para internación transitoria, equipos de rayos portátiles y un nuevo mamógrafo digital de última generación, actualmente en proceso de instalación. Además, adelantaron que en las próximas semanas llegará un nuevo tomógrafo para el hospital. La incorporación de estos insumos permitirá optimizar los servicios de salud, agilizar intervenciones y brindar una atención integral de mayor calidad para los pacientes de la región.

El mandatario provincial junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez y a las autoridades hospitalarias, destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura, tecnología y recursos humanos para fortalecer el sistema sanitario provincial. “Estamos entregando equipamiento de alta tecnología para el hospital, en el marco de una serie de inversiones que venimos realizando en distintos hospitales de la provincia. Esto nos permite avanzar en calidad, eficiencia y mejores respuestas para la comunidad”, expresó el mandatario.

Asimismo, remarcó que el equipamiento fue adquirido mediante el financiamiento de FonPlata y forma parte de una política de fortalecimiento sanitario que ya alcanzó a localidades como Santa Sylvina, Colonia Elisa, Las Breñas y Presidencia Roque Sáenz Peña.

Zdero recordó además el proceso de recuperación integral del hospital de General San Martín: “Era un hospital que hacía mucho tiempo necesitaba ser puesto en condiciones. Era el Hospital de los mil carteles, terminamos la obra edilicia, acompañamos con recursos humanos, insumos y ahora con equipamiento que mejora la calidad de atención y reduce tiempos de internación”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Salud señaló que el equipamiento responde a las necesidades planteadas por los profesionales del hospital y permitirá seguir ampliando la capacidad de respuesta sanitaria de la institución. “Venimos trabajando fuertemente desde la inauguración del hospital para fortalecer cada servicio. Este equipamiento llega para acompañar el trabajo diario del personal de salud y brindar mejores herramientas para la atención de los pacientes”, indicó.

A su turno, el director del hospital “Félix A. Pértile”, Pablo Jokmanovich, valoró el impacto de la inversión y destacó el cambio que representa para el sistema sanitario de la zona. “Hace más de 20 años trabajamos en este hospital y atravesamos muchas dificultades. Hoy contamos con un edificio totalmente renovado y con equipamiento que antes era impensado para nuestra región. Esto mejora el trabajo del personal de salud y fundamentalmente la atención de la gente”, expresó. El profesional destacó además la incorporación de tecnología como ecógrafos, radiografía portátil digital y nuevo mobiliario hospitalario, elementos que permitirán optimizar la atención y brindar mayor comodidad y seguridad a los pacientes. Desde el Gobierno provincial afirmaron que se continuará fortaleciendo el sistema sanitario público mediante inversiones estratégicas en infraestructura, equipamiento y tecnología, garantizando más y mejores servicios de salud para los chaqueños.

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