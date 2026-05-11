RUMBO A LA BIENAL 2026: SE REALIZÓ LA PRIMERA CAPACITACIÓN AMBIENTAL PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO

*Con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, se llevó adelante la primera capacitación ambiental destinada a los equipos de trabajo de la Fundación Urunday, en el marco del desarrollo del primer Plan de Gestión Ambiental de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026.

La jornada estuvo orientada a integrantes de las áreas de servicios y soporte de la Fundación y fue coordinada por el Grupo Parino y la Subsecretaría de Ambiente, como parte de una estrategia interinstitucional que busca fortalecer las acciones de sustentabilidad vinculadas al evento cultural más importante de la provincia.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Gobierno del Chaco, la Fundación Urunday, la Municipalidad de Resistencia, el Ecoequipo, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el Chaco Bureau y representantes del sector privado, con el objetivo de consolidar herramientas de mitigación del impacto ambiental que genera la Bienal.

Durante la capacitación, participaron trabajadores de las áreas de administración, conservación y restauración, vigilancia y limpieza, quienes abordaron contenidos relacionados con sensibilización ambiental, gestión de residuos en eventos masivos, separación en origen, reciclaje, valorización y el rol de cada actor en la construcción de un evento sustentable.

Estas acciones forman parte de un programa integral que apunta a promover buenas prácticas ambientales dentro de la Bienal, fortaleciendo la reducción del impacto ambiental y fomentando una cultura organizacional comprometida con la sostenibilidad.

Asimismo, desde la organización anticiparon que las capacitaciones continuarán en las próximas semanas, incorporando a otros equipos de trabajo, expositores y propuestas gastronómicas que participarán de la Bienal 2026.

En paralelo, se avanzará con campañas de concientización destinadas al público y con una nueva medición de la huella de carbono del evento, iniciativa que se desarrollará por tercer año consecutivo.

La Bienal del Chaco continúa consolidando un modelo de gestión cultural que integra arte, participación comunitaria y compromiso ambiental, reafirmando al arte como un bien de todos.

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