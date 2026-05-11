EXITOSA FERIA DE OTOÑO EN LA PLAZA SAN MARTÍN 

Manualistas, emprendedores y artesanos colmaron la Plaza San Martín este domingo 10 de mayo, en una verdadera fiesta que reunió a cientos de vecinos y visitantes para disfrutar de una agradable tarde otoñal a pleno sol.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Juan José Castelli a través del área de Cultura, volvió a convertirse en un espacio de encuentro, recreación y apoyo al trabajo de los emprendedores locales, quienes deslumbraron con sus producciones y creaciones artesanales.

Durante la jornada estuvo presente el subsecretario Rubén Romero, quien destacó la importancia de estas ferias como una de las actividades más representativas para fortalecer y acompañar a los emprendedores de la ciudad, resaltando además el talento y la dedicación que cada expositor refleja en sus trabajos.

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