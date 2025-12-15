YPF ANUNCIÓ UNA BAJA EN EL PRECIO DE LA NAFTA: ¿DESDE CUÁNDO?

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que los precios de los combustibles bajarán un 2%, en promedio durante esta semana que inicia . El directivo explicó que esto se debe a una dinámica de oferta y demanda, y que no será de golpe: «Todos los días un poquito, no será en todos los lados iguales».

«Uno hay que subir y uno hay que bajar. Yo me propuse apenas asumí mi cargo en el 2023 un acuerdo de honestidad con los consumidores. Esta reducción la vamos a implementar con el micropricing, una herramienta que nos permite administrar los precios según la oferta y la demanda de manera más eficiente para los consumidores», manifestó Horacio Marín en una entrevista con LN+.

Y agregó: «Durante esta semana, iremos bajando los precios para llegar al 2% promedio en todo el país».

Luego, Marín habló de cómo está actualmente el sector energético argentino: «En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Entonces, nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años». Y destacó: «Nuestro sector es muy importante porque la productividad la tienen que definir las compañías».

Por último, puntualizó sobre la actual gestión del Gobierno de Javier Milei: «Estoy tan contento como estoy con YPF. A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones