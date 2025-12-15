DESDE EL CONGRESO, CAPITANICH PROMUEVE UNA AGENDA DE MERCADO CON MONTENEGRO PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN CHAQUEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El senador comenzó su agenda parlamentaria haciendo eje en el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Chaco y Europa del Este. Durante un encuentro con el viceprimer ministro montenegrino, el chaqueño apuntó a atraer inversiones y ganar nuevos mercados para la producción local.

El senador por el Chaco, Jorge Capitanich, recibió en su despacho al Viceprimer ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Montenegro, Filip Ivanovic.

Durante la audiencia, de la que también participaron el embajador del país balcánico en la Argentina, Miroslav Radojicic; el presidente del Grupo de Amistad Argentina – Montenegro, Gordan Stojovic y la asesora de Asuntos Exteriores y Europeos Renata Gojkovic, se avanzó en una agenda bilateral de cooperación con el objetivo de ampliar los vínculos comerciales.

Capitanich destacó que el propósito es promover la apertura de mercados para empresas argentinas que puedan exportar bienes y servicios. En esa línea, afirmó: “Trabajaremos mucho para que la provincia del Chaco pueda acceder a un vínculo directo con la región de los Balcanes, que nos permita el acceso a un mercado que cuenta con alrededor de 10 millones de habitantes.” Y agregó: “Ellos demandan alimentos que nosotros podemos producir.”

Por último, el legislador subrayó la necesidad de fortalecer el vínculo y estrechar los lazos para beneficio recíproco entre ambas naciones, con el objetivo de alcanzar “inversiones, producción, empleo y mejores salarios para nuestros trabajadores”.

Relacionado