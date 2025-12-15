NUEVAS ESCULTURAS EN MIRAFLORES: «LOS CAPIBARAS Y SUS CRÍAS» Y «EL GUAZUNCHO Y SU CRÍA»

Estamos muy contentos de presentar el emplazamiento de nuevas esculturas de animales autóctonos en el boulevard de la Avenida Principal, cómo atractivos turísticos en Miraflores!

El Guazuncho y su Cría y Los Capibaras y su Crías, son la sexta y séptima escultura llevada a cabo en el Boulevard de la avenida San Martín por la Municipalidad de Miraflores.