BUSCAMOS A GREGORIO DE 37 AÑOS

Solicitud de Paradero

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Departamento Lucha Contra La Trata De Personas, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de GREGORIO RUBEN ARGUELLO, de 37 años, de 1,69 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, ojos color verdes. La última comunicación que tuvo con su familiar fue en fecha 11/12/202 y reside hace más de un año en Ituzaingó provincia de Corrientes.



Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Departamento Lucha Contra La Trata De Personas al 3624709548 o al servicio de emergencias 911.-

