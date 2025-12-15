PERSONAL DE CAMINERA ASISTIERON A UN BEBÉ QUE SE HABÍA AHOGADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hoy en la madrugada, efectivos de la Dirección General de Policía Caminera brindaron asistencia de urgencia a un bebé que presentaba dificultades respiratorias en inmediaciones de avenida Soberanía y calle San Lorenzo, en la ciudad de Resistencia.

Mientras realizaban recorridas preventivas en el marco del operativo Patrullaje Motorizado Lince, los uniformados observaron a una mujer que solicitaba auxilio con un bebé en brazos. La misma manifestó que el niño se habría ahogado mientras era amamantado, presentando signos de asfixia.

Ante la situación, el personal policial actuó de inmediato y realizó maniobras de reanimación, logrando que el bebé expulsara secreciones por nariz y boca, lo que permitió que retomara la respiración. Seguidamente, fue trasladado de urgencia a un sanatorio cercano, donde recibió oxígeno y se constató que se encontraba estable.

Posteriormente, la madre y el bebé fueron derivados al Hospital Pediátrico Infantil, donde el menor fue examinado por profesionales de la salud y dado de alta tras constatarse su buen estado general.

