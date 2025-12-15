MIRAFLORES: UN HOMBRE SUFRIÓ LESIONES GRAVES TRAS UNA DISCUSIÓN Y HAY UN APREHENDIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Anoche, personal de la Comisaría de Miraflores intervino en un hecho de supuestas lesiones graves ocurrido en el paraje El Yuchán, jurisdicción de Fuerte Esperanza.



La intervención se inició tras un aviso del hospital local, donde se informó sobre un desorden con personas lesionadas, solicitándose presencia policial en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que un hombre de 29 años, presentaba graves lesiones en la cabeza y el rostro, manifestando que durante la madrugada habría mantenido una discusión con un compañero de trabajo, ocasión en la que fue golpeado con una pala, perdiendo el conocimiento y recordando lo sucedido recién horas después.

En el lugar se encontraba el presunto autor del hecho, quien realizó la entrega voluntaria de una pala de hierro, elemento que fue formalmente secuestrado. Posteriormente, el mismo fue trasladado al hospital local para examen médico y luego conducido a la dependencia policial.

El médico de turno diagnosticó en la víctima traumatismos contuso-cortantes en la región occipital y maxilar, con pérdida de una pieza dental, mientras que el presunto agresor no presentaba lesiones, constatándose intoxicación alcohólica moderada.

Debido a la gravedad de las heridas, el lesionado fue trasladado al Hospital Bicentenario de Juan José Castelli para una mejor atención. Por disposición del fiscal en turno, se notificó la aprehensión del presunto autor, continuándose con las actuaciones de rigor.

