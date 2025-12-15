ATENCIÓN DOCENTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS: CONTINÚA El PERIODO DE TACHAS DE NIVELES INICIAL Y PRIMARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena por el pueblo Wichi, informa que desde el 9 de diciembre, y por un término de 10 días hábiles, se encuentra habilitado el Periodo de Tachas correspondiente a las inscripciones ordinarias año 2025-2026 en los niveles Inicial y Primario.

Las Listas están disponibles en Tu Gobierno Digital, aplicación S.I.E., listados vigentes. Los docentes inscriptos deberán corroborar la información en dichas planillas.

Ante dudas o consultas, comunicarse con los correspondientes miembros de la Junta y equipo técnico en Av. San Martin N° 333, tercer piso ala «B», Resistencia, o bien al correo electrónico juntaebiichaco@gmail.com.

También pueden comunicarse a los celulares de los miembros oficiales: Miembro Oficial Mirta Mendroc, 3624684275; Miembro Titular Pueblo Qom, Emilia González, 3725557541; Miembro Titular Pueblo Wichi, Evelina Mendoza, 3715400326; y Miembro Titular Pueblo Moqoit, Maximiliano Eme, 3644609255.

