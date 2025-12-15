SAMEEP INCORPORA NUEVO EQUIPAMIENTO PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CHARATA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó que “además de proveer el servicio de agua potable, tenemos la misión fundamental de poner en valor estas prestaciones esenciales y preservar los recursos naturales”.

Con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio de agua potable y optimizar los procesos operativos, Sameep incorporó un dosificador de cloro de mayor tecnología y durabilidad en la cisterna de Charata que abastece a la ciudad.

La incorporación de este nuevo equipamiento permite mejorar la eficiencia del sistema y garantizar el control de la calidad del agua, en cumplimiento con los parámetros establecidos por el Código Alimentario Nacional.

En ese sentido, remarcó también Diez que: “llevamos adelante programas y acciones orientadas a fomentar la conciencia ambiental y el cuidado de un recurso vital como el agua, promoviendo un desarrollo sostenible”.

Por su parte, el coordinador de la Zona III de Sameep, Omar Albornoz, señaló que “el agua que se distribuye a los hogares representa un desafío permanente para garantizar la eficiencia del servicio, a través de los organismos de control correspondientes, donde resulta clave el trabajo del Departamento de Calidad de la empresa”.

