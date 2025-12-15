EDUCACIÓN RECUERDA QUE EL PAGO DE LA COOPERADORA ESCOLAR ES VOLUNTARIO NO OBLIGATORIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación de la Provincia recuerda a la comunidad educativa que las escuelas no están autorizadas a exigir el pago de cooperadoras escolares como condición para inscribir a los estudiantes.

El aporte a la cooperadora constituye una contribución voluntaria de las familias y no puede considerarse un arancel obligatorio.

Al respecto, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, ratificó que el pago de cooperadora es una contribución voluntaria, señalando que: “varios tutores me comentaron que en algunas instituciones los valores de las cooperadoras son excesivos ahora para las inscripciones para el año que viene, eso desde el ministerio no lo permitimos”. “El sentido de colaborar con la escuela lo tenemos todos, y si el padre puede bienvenido sea, pero no debe ser una condición para que su hijo pueda asistir a la escuela».

Por lo que desde el Ministerio de Educación se solicita a madres, padres y tutores que informen cualquier situación en la que se condicione la inscripción al pago de cooperadora. Para ello, se encuentra habilitado el correo electrónico meccyt.dginclusion@chaco.gob.ar, de la Dirección de Inclusión Educativa.

La cartera educativa advirtió que negar una vacante por falta de pago de cooperadora constituye una falta grave. Las instituciones que incurran en esta práctica serán pasibles de sanciones y su personal directivo deberá afrontar las medidas administrativas y legales que correspondan

