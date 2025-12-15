CONMOCIÓN EN AUSTRALIA: LOS ATACANTES QUE MATARON A 16 PERSONAS EN UNA PLAYA SON PADRE E HIJO

Los dos sospechosos que dispararon y mataron a 16 personas en una festividad judía en la popular playa de Bondi, en Sídney, eran un padre de 50 años y su hijo de 24, reportó el lunes la policía australiana.

“El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital”, declaró en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

Las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

Una nena de 10 años entre las víctimas fatales

Al menos ascienden a 16 las personas fallecidas, incluida una niña de 10 años, y a 40 los heridos, entre ellos cuatro menores, en el ataque terrorista ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en el este de Sídney.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

La playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, (Foto: REUTERS/Flavio Brancaleone)

Agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos, en el que dos policías resultaron heridos. Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, murió en el lugar tras ser abatido por la policía, mientras que el segundo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia con heridas críticas, detalló este lunes la Policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital. Las víctimas, aún sin identificar formalmente, tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años y cinco heridos permanecen en estado crítico, según detallaron las autoridades.