WHATSAPP MEJORA LA SEGURIDAD: AHORA LAS COPIAS DE SEGURIDAD ESTÁN MÁS PROTEGIDAS

El cifrado de extremo a extremo llega ahora a las copias de seguridad de WhatsApp, ofreciendo una nueva capa de protección que se activa con una simple llave de acceso. La aplicación de mensajería se convierte así en la primera plataforma privada en ofrecer este nivel de seguridad de manera sencilla, independiente del dispositivo ( Android o iOS) y sin costo adicional.

Con más de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp amplió su compromiso con la privacidad. La nueva función permite cifrar las copias de seguridad de chats con una llave de acceso, evitando que terceros puedan leer los mensajes almacenados, incluso si acceden a la cuenta o al dispositivo.

Esta mejora de seguridad se apoya en llaves de acceso que permiten utilizar la huella dactilar, el rostro o el código de bloqueo de pantalla del usuario para cifrar los datos. De este modo, ya no es necesario recordar contraseñas largas ni complejas claves de cifrado. Con solo un toque o una mirada, los usuarios pueden aplicar la misma seguridad que protege sus mensajes y llamadas personales.

CÓMO ACTIVARLO

La nueva función se implementará de forma gradual en las próximas semanas. Para activarla, solo hay que ingresar en Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Desde allí, el sistema guiará paso a paso al usuario para establecer su llave de acceso personalizada.

Esta herramienta complementa la opción lanzada en 2021, cuando WhatsApp presentó por primera vez las copias de seguridad cifradas mediante una contraseña o una clave de cifrado. Ahora, el proceso se vuelve más simple, intuitivo y accesible.

El uso de llaves de acceso también mejora la protección frente a intentos de acceso no autorizado, ya que el desbloqueo se vincula directamente con los datos biométricos del dispositivo. Así, solo el propietario puede restaurar sus conversaciones en un nuevo teléfono o tras una reinstalación.

Con esta actualización, WhatsApp se posiciona como una de las aplicaciones que más invierte en seguridad digital y privacidad de los usuarios, al tiempo que simplifica la experiencia cotidiana para millones de personas en todo el mundo.