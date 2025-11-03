FIN DE SEMANA TERMINA CON MÁS DE 350 CONTRAVENTORES NOTIFICADOS EN TODO EL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

También se incautaron motos, armas de fuego y armas blancas.

Durante el fin de semana, los agentes de todos las direcciones de zona de la Policía del Chaco realizaron un total de 308 operativos en los que detuvieron a 60 personas vinculadas a distintos delitos, notificaron a 377 infractores al código e incautaron un auto, 452 motos (nueve con pedido de secuestro), cinco armas de fuego y ocho armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera notificó a 248 infractores de tránsito y detectó a solo dos conductores alcoholizados.

En el área metropolitana, los agentes realizaron 44 operativos en los que aprehendieron a 26 personas y notificaron a 86 infractores. También se incautaron 119 motos (ocho eran buscadas por la justicia), tres armas de fuego y cuatro armas blancas.

En Sáenz Peña, el personal de la Dirección de Zona Interior realizó un total de 42 operativos en los que se aprehendió a 11 personas y se notificó a 35 contraventores. A su vez se incautaron 19 motos, un armas de fuego y dos armas blancas. Por otro lado, en General San Martín, los efectivos realizaron 73 operativos en los que detuvieron a dos personas y notificaron a 171 infractores al código de faltas. Así incautaron 166 motos y un arma de fuego.

Más adentro, en Charata, los agentes detuvieron a ocho personas y notificaron a 11 contraventores, incautaron un auto y 41 motos. Todo esto en un total de 31 operativos. En Villa Ángela se realizaron 62 operativos que resultaron en la detención de siete personas y la notificación de 12 contraventores. También se incautaron 47 motos (una buscada por la justicia) y un arma blanca.

Por último, en “La Puerta de El Impenetrable” (Juan José Castelli), los agentes desplegaron un total de 56 operativos de seguridad. En ello detuvieron a seis personas, notificaron a 62 contraventores e incautaron 60 motos y un arma blanca.

