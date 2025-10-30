VORAZ INCENDIO EN PUERTO TIROL: UNA MUJER HOSPITALIZADA
Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya había consumido dos ambientes. Un perro, un loro y un gato perdieron la vida.
Un incendio de gran magnitud se desató este jueves por la mañana, en una vivienda del barrio San Francisco de Puerto Tirol, que dejó como saldo importantes daños materiales y una mujer de 77 años hospitalizada tras sufrir una descompensación.
El siniestro ocurrió alrededor de las 10.30 y fue reportado por el jefe de la comisaría local, quien solicitó de inmediato la intervención de la División Bomberos de Resistencia.
La dotación acudió al lugar con el móvil autobomba A-02 y, junto a los Bomberos Voluntarios de Puerto Tirol, trabajó intensamente para sofocar las llamas.
Según el informe oficial, el fuego ya había consumido dos ambientes de la vivienda —el dormitorio y la cocina comedor— construida en mampostería con techo de chapa cinc y piso de cemento.
Los bomberos lograron extinguir el incendio utilizando una línea de ataque de 45 mm y extrajeron tres garrafas como medida preventiva.
Lamentablemente, tres mascotas —un perro, un loro y un gato— murieron dentro de la casa.
El fuego provocó el colapso del techo, desprendimiento de revoques y la destrucción total del mobiliario, dejando los ambientes completamente carbonizados.
Las tareas de remoción y refrigeración continuaron durante la mañana, mientras personal policial y bomberos trabajaban para determinar las causas del siniestro.