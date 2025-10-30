Ya tiene fecha el inicio del juicio por el hundimiento del ARA San Juan

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fijó una fecha, que por ahora es provisoria, para el inicio del juicio oral que se llevará a cabo a integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino Ara San Juan, hecho en el que murieron 44 personas en noviembre de 2017.

En una resolución firmada por el juez del Tribunal Mario Gabriel Reynaldi, se fijó un cronograma de audiencias que comenzará en principio el martes 3 de marzo de 2026 en Rio Gallegos.

En la causa aún hay algunos recursos pendientes de resolución tras la polémica que se suscitó por la jurisdicción donde debía realizarse el juicio. Finalmente, el Tribunal y luego la Cámara Federal de Casación confirmaron que la sede debía ser Santa Cruz, tal como lo había requerido la abogada que representa a la mayoría de los familiares de las víctimas, Valeria Carreras.

En la causa se encuentran elevados a juicio el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento (máximo cargo operativo en la Armada); el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Según la resolución, excepto la apertura del debate, que será del martes 3 al viernes 7 de marzo, (para tener el día lunes 2 de marzo de 2026 disponible para acondicionar la Sala del debate), las demás audiencias serán de lunes a jueves, semana de por medio, para que las partes dispongan del día viernes para regresar a sus destinos de origen.