RESISTENCIA: UN JOVEN FUE BALEADO Y PERMANECE INTERNADO CON UNA FRACTURA EXPUESTA

Un joven de 24 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego en la pierna derecha durante un incidente ocurrido en las inmediaciones del complejo deportivo «Hay Equipo», ubicado sobre calle León Zorrilla al 550 aproximadamente, en la ciudad de Resistencia .

Según fuentes policiales, la víctima ingresó en un vehículo particular al servicio de urgencias del Hospital Perrando, donde fue atendido. El médico que lo atendió diagnosticó «fractura expuesta de pierna derecha por herida de arma de fuego con proyectil alojado». Se confirmó que el joven se encontraba consciente y estable al momento de su ingreso. Posteriormente, fue sometido a una toilette quirúrgica y quedó internado en el sector de Pastilla N° 4.

Efectivos de la División de Unidad de Seguridad Hospitalaria (D.U.S.H.) informaron que el hecho habría ocurrido en la zona de Avenida Italia y Calle N° 5, en cercanías del predio deportivo. Personal policial realizó un relevamiento en el complejo «Hay Equipo», donde fueron halladas manchas rojizas similares a sangre desde el acceso hasta una de las canchas de fútbol 5. Debajo de un banco de suplentes se secuestró una vaina servida calibre 9 mm, marca Luger.

El propietario del predio, Alejandro Bernal, de 45 años, autorizó el ingreso de los agentes para verificar el lugar. Tras el hallazgo, la Fiscalía en turno dispuso el secuestro de la vaina y ordenó iniciar actuaciones de oficio para establecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.

Fuentes policiales señalaron que el presunto autor sería un hombre de apodo «Membri». Hasta el momento, no se informó sobre su detención, y se dio intervención al personal del Servicio Externo para continuar con las tareas investigativas. La causa fue caratulada como «Supuesta Lesiones Graves por Arma de Fuego».