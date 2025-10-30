Confirmado: el arbitro y el VAR para la final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

Nicolás Ramírez, el elegido para dirigir la final de la competencia

Nicolás Ramírez fue designado para impartir justicia en la gran final de la competencia, luego de una temporada en la que acumuló buenas actuaciones en la Liga Profesional, con presencias destacadas en clásicos como Independiente–Racing y Boca–River. El árbitro estará acompañado por Adrián Delbarba como asistente número uno, Walter Ferreyra como asistente dos y Fabrizio Llobet en el rol de cuarto árbitro.